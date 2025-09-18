Haberler

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım İstifa Etti

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, 6 yıl süren görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını duyuran Yıldırım, basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıldır yürüttüğü AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini belirterek, "Emanetimi teslim etmiş bulunuyorum. Konuyla ilgili ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımızla helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
