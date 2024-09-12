AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy atandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy'u atadı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani İlçe Başkanı olarak atanan Ersoy'a atama belgesini tevdi etti.

Salt, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı eski ilçe başkanı Zeki Sevim'e teşekkür ederek, Ersoy'a başarılar diledi.