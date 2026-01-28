Haberler

AK Parti'den CHP'ye Suç Duyurusu

Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Aydın Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Kendirlioğlu, 24 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte katıldığı program dolayısıyla farklı noktalara partilerinin bayraklarını astıklarını ifade etti.

Uygulamanın her parti tarafından yapıldığını belirten Kendirlioğlu, Saatçı'nın ise bu konuda kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

Kendirlioğlu, şunları kaydetti:

"CHP İl Başkanı'nın ortamı germesinden kaynaklı olarak, CHP, bütün Efeler de dahil, anlamsız bir şekilde CHP bayraklarını astı. Kendi örgütlerine mesajlarıyla birlikte 'sokağa inin' çağrısında bulundu. Biz bu konuda gerek CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın sosyal medya paylaşımları, gerekse basın açıklamasıyla alakalı 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten' dolayı suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 298 sayılı seçim kanununa muhalefetten de suç duyurusunda bulunduk."

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
