AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Süloğlu ilçesine noterlik açılacağı belirtti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Süloğlu ilçesine noterlik açılacağı belirtti. Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik bulunmayan Süloğlu ilçesinde noter açılmasına ilişkin kararın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandığını bildirdi. Yeni açılacak noterliğin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Edirne'de Süloğlu ilçesinde noterlik bulunmaması nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi, vatandaşımıza daha rahat erişim ve kolaylaştırıcı hizmet sunmak adına Bakanlığımız Süloğlu ilçemize bir noterlik açılması hususunda çalışmalar yapıyordu. Noterlik açılmasına ilişkin karar Adalet Bakanımız sayın Bozdağ tarafından imzalanmıştır. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Milletvekili Süloğlu Edirne Noter Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Süloğlu ilçesine noter açılacağını belirtti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.