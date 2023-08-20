AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe merkezinde AK Parti İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve partililer tarafından karşılanan Aksal, teşkilatla parti binasında toplantı yaptı. Ardından muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Aksal, talepleri dinledi.

Aksal daha sonra İpsala Ticaret Borsası'na alınan Togg makam aracı için düzenlenen törene katıldı.

Otomobilin hayırlı olmasını dileyen Aksal, "Türkiye'nin otomobilini ülkemize kazandırarak bizlere bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. "dedi.

Aksal ardından İpsala Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Murat Sungurlu'dan bilgi aldı.

İpsala Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ni de gezen Aksal, kursiyer kadınların hazırladığı ürünleri inceledi.