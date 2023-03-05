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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İpsala ilçesini ziyaret etti

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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İpsala ilçesini ziyaret etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İpsala İlçesine bağlı Kumdere köyünü ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İpsala İlçesine bağlı Kumdere köyünü ziyaret etti.

Aksal ve beraberindekiler ilk olarak Kumdere köyü muhtarlığı görevine getirilen aza Ahmet Gülen'e, hayırlı olsun dileğinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Muhtar Gülen ise Aksal'a, teşekkür ederek köyün sorunlarını hep birlikte çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

Vefat eden eski muhtar Hüseyin Karataban'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Aksal, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kumdere köyünde ve İpsala Köprü mahallesinde bulunan depremzede aileleri de ziyaret eden Aksal, "Asrın felaketi sonrası ilimize gelen vatandaşlarımızı teşkilatımızla ziyaret ediyoruz. Gaziantep'ten Kumdere köyümüze gelen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Devlet millet el ele yaralarımızı saracağız. Sizleri bu zor gününüzde yalnız bırakmayacağız."dedi.

Ziyarette, AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar, Gençlik Kolları Başkanı Çağatay İder ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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