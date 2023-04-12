Ak Parti Edirne milletvekili adayları tanıtıldı.

İl Başkanı Belgin İba, partisinin il binasında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde yeni bir destan daha yazacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Yüzyılı'na attıkları imzayı yeni yüzyıla da taşımak istediklerini belirten İba, "Bizler doğru zamanda, doğru adımlarla ve doğru adam ile kalbimizdeki memleket sevdasını kapı kapı, hane hane, köy köy gezerek Edirne'mize yaymak için bir aradayız. Bizler Türkiye Yüzyılı için, Edirne için, memleketimiz için tüm teşkilatlarımız ile adaylarımızın etrafında kenetlenerek birlikte koşacağız ve bu kutlu yolda asla yorulmayacağız." diye konuştu.

İba, CHP'nin Edirne'de tek bir kadın adayı yokken iki kadın milletvekili adaylarının olmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

15 Mayıs sabahı tüm Türkiye'de ve Edirne'de hizmet etmeye güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade eden İba, "Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye'mizin geleceği için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle AK Parti olarak yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Edirnemiz için çalışarak, hizmet ederek, hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili ve Milletvekili adayı Fatma Aksal da AK Parti'nin kurulduğu günden buyana Edirne'de çok güzel işlere imza attığını söyledi.

Milletvekili adayları arasında kadınların, gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin temsilcilerinin yer aldığını belirten Aksal, "Bu işler lafla olmuyor. Bugün kadın üzerinden siyaset yapan parti CHP'dir. 'Kadın kadın' diyen partinin Edirne'deki milletvekili listelerine lütfen bir bakmanızı istiyorum. 'Roman Roman' diyenlerin milletvekili aday listelerine bir bakmanızı istiyorum." dedi.

Aksal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 yıl önce Meclisteki kadın temsil oranının yüzde 50 olması yönünde verdiği teklifinin, bugün sadece lafta kaldığının görüldüğünü dile getirdi.

Edirne'ye CHP'nin kalesi dendiğini ancak bunun sözde olduğunu ifade eden Aksal, "Böyle olmadığını biz biliyoruz. Maalesef bir tane kadın adayları bile yok, bırakın seçilecek yerde bir milletvekili adaylarının olmasını. Bu anlamda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar kadınlara, dezavantajlı kesimlere, toplumun her kesimine verdiği destekler için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aksal, Edirne'yi tekrar en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını belirtti.

Aday arkadaşlarıyla birlikte bu yola çıktıklarını ifade eden Aksal, "Sizlerle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bu ülkenin tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. ve ondan sonra da inşallah Edirne'yi Ankara'da daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Edirne'nin milletvekili olmak bir onurdur, bir gururdur. Bu görevi 5 yıl onurla gururla yaptım." dedi.

-"Teşkilat Edirne'de sandıkları patlatmaya hazır"

Tarık Hatipler de 2012 'den buyana partinin farklı birimlerinde görev aldığını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Hatipler, "Çok şükür görev aldığımız süreler boyunca en net gördüğümüz, en samimi gördüğümüz şey bizim teşkilatlarımızın, bu teşkilatta görev alan üyelerimizin beraberliği, birliği ve her seçimden sonra bir sonraki seçime hazırlanmaya başlamasıydı. Edirne teşkilatımızda da görüyorum ki 2019 seçimlerinden hemen sonra bu teşkilat, önümüzdeki bir ay sonra gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanmaya başlamış. Şu an burada bu kalabalıkta görüyorum, gözlerinizden okuyabiliyorum ki bu teşkilat 14 Mayıs seçimlerinde Edirne'de sandıkları patlatmaya hazır." diye konuştu.

Erdinç Çekiç de Edirne'nin milletvekili adayı olmaktan onur ve kıvanç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolun farkında olarak görev üstlendiğini ifade eden Çekiç, "Ben bu şehrin bir evladı olarak 28. dönemde Allah nasip ederse bir tek fazla oy için, bir tek fazla vatandaşımızı AK Parti'ye gönüldaş yapabilmek için mücadele edeceğim. Bütün varlığımla, tüm enerjimle, son saniyeye kadar dünya lideri, 'dünya beşten büyüktür' diyen uzun adam Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız." dedi.

Sevda Nur Kurban da seçimlerin Türkiye'nin geleceği için belirleyici bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Herkesin sandık başına giderek, demokrasinin gücünü göstermesi gerektiğini belirten "Ben, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin daha da ileriye gitmesi için çalışan bir partinin üyesi olarak, Edirne'den en fazla oy çıkaracağımıza ve Edirne'den Ankara'ya 4 milletvekili göndereceğimize gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Toplantıya Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.