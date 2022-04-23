AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

EDİRNE (AA) - Ak Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Yeniimaret Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşam ezanının okunmasıyla yapılan duanın ardından oruç açıldı.

Ramazan kültürünü mahalle iftarlarında yaşattıklarını belirten İba, "Bu akşamki gönül soframız Yeniimaret Mahalleli hemşehrilerimizleydi. Oruçlarımızı birlikte açtık. Ardından mahalle esnafımızla hasbihal ettik, kahvehanemizde iftar sonrası çaylarımızı içtik. Ağzımızın tadı, gönlümüzün birliği bozulmasın."

İftar programının ardından İba ve beraberindekiler mahalle esnafını ve kıraathaneleri ziyaret etti.