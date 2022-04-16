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AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Çalışkan Meydan Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İftar sofralarını tek tek dolaşan İba ve Çalışkan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda yapılan düzenleme sonrası açılış için heyecanlı olduklarını belirtti.

İba, vatandaşlarla birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Her akşam bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran İba, "Çok şükür 2 yıl sonra salgında özlediğimiz günlere kavuştuk. İftar sonrası yine mahalle sakinlerimiz ve esnafımızla kıraathanelerimizde, sohbet eşliğinde çaylarımızı içtik." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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