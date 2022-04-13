AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları sürüyor.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerindeki iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen İba, iftar programı sonrası kıraathanede mahalle sakinleriyle sohbet edip, çay içti.

İba'nın kıraathane ziyareti sırasında 94 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Hasan Pehlivan ile yaşanan diyalog hem güldürdü hem duygulandırdı. Pehlivan anılarını anlatırken bir yandan da cüzdanından çocuklarının resmini çıkarıp gösterdi.

İba ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir asırlık çınar desek yeridir... 94 yaşındaki Hasan amcamız, Bulgaristan'dan yurdumuza geleli 80 sene olmuş. Bu akşamki sohbetlerimizin en güzellerinden birini kendisiyle gerçekleştirdik. Kaleiçi'nin neşe kaynağı Hasan Pehlivan amcamıza nice hayırlı seneler diliyorum." ifadelerini kullandı.