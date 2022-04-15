AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları

EDİRNE (AA) - Ak Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Şükrüpaşa Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ramazanın manevi atmosferinin yaşatılması için mahalle iftarları düzenlediklerini belirtti.

Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek ramazan kültürünü yaşattıklarını aktaran İba, "İftarımızı Şükrüpaşa Mahalle'mizde vatandaşlarımızla beraber yaptık. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Kurulan iftar sofralarında vatandaşlarımızla gönül temasında bulunuyoruz. Onlarla bir araya gelmek bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından İba ve beraberindekiler esnafı ve kıraathaneleri ziyaret etti.