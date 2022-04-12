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AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları

AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyorİl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Umurbey Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları sürüyor

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Umurbey Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, ramazanın manevi ruhunu iftar sofralarında bir araya gelerek hissettiklerini belirtti.

Vatandaşlarla buluşmanın sevincini yaşadıklarını aktaran İba, "İftarımızda küçüğünden büyüğüne kıymetli Umurbeyli hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Kurduğumuz gönül sofralarında oruçlarımızı açtıktan sonra esnafımızı ve kahvehanelerimizi ziyaret ettik. Rabbim birliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne, İftar, Güncel, Haberler

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