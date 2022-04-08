AK Parti Edirne İl Başkanlığı mahalle iftarları sürüyor

EDİRNE (AA) - Ak Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Medrese Alibey ve Sarıcapaşa mahallelerinde iftar programı düzenlendi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi ruhunu ve birleştiriciliğini yaşatmak için düzenlenen geleneksel mahalle iftarları devam ediyor.

Ak Parti İl Başkanı Belgin İba, iftar sofralarının kurulduğu masaları dolaşarak mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

İba, burada yaptığı konuşmada, yağmurun ve kalabalığın bereketiyle bir iftarı daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Uzun zaman sonra özlenen toplu iftarlara kavuşmanın ve Edirnelilerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her gün bir mahallede iftar sofrası kurarak ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşıyoruz. Katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür ederim."

Programa Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Edirne İl Başkanlığı Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, AK Parti Edirne İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, Medrese Alibey Mahalle Başkanı İsa Yıldırım, Sarıcapaşa Mahalle Başkanı Kerem Kiremitçi, partililer ve vatandaşlar katıldı.