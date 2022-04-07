AK Parti Edirne İl Başkanlığı iftar programları düzenlemeye devam ediyor

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığı mahallelerde iftar programı düzenlemeye devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nişancıpaşa Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

İl Başkanı Belgin İba, program öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.

İftar yemeği, sofra duasının okunması ile başladı.

İftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ezan okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtı.

İba, yaptığı konuşmada her gün bir mahallede iftar sofrası kurdukların ramazan ayının güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını belirtti.

İftar programına katılan herkese teşekkür eden İba, "Edirne'mizin her bir mahallesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Nişancıpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldik. Oruçlarımızı birlikte açtık. En güzel dualara birlikte amin dedik. Böylesine huzurlu bir ortamda hemşerilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İba, mahalledeki esnafları da ziyaret ederek bol kazançlar diledi.