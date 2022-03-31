AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı - Haberler

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, ramazan ayının, iyilik, yardımlaşma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi için İslam alemine verilmiş bir nimet olduğunu belirtti.

Ramazanda yardımlaşma ve dayanışmanın güzelliğinin en iyi şekilde yaşanması gerektiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"AK Parti Edirne İl Başkanlığı olarak Edirne'de ramazanın manevi ruhunu yaşatmak için mahalle iftarları ve toplu iftarlar düzenleyeceğiz. Sokak iftarlarımızda buluşacak, birlik ve bütünlük ruhuna uygun şekilde bir arada olacak, bu manevi iklimin bizlere katacağı güzellikleri paylaşacağız. İlimizde farklı noktalarda, mahallelerimizde, ilçelerimizde düzenleyeceğimiz iftarlarda hemşerilerimizle bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Mahalle iftarlarımızın ilkini, ramazanın üçüncü günü Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeki hemşerilerimizle gerçekleştireceğiz. Mübarek ramazanın getireceği güzelliklerden faydalanabilmeyi diliyorum. Tüm hemşerilerimizin ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Ramazan, Edirne, İslam, Güncel, Haberler

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