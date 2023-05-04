AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın Kakava-Hıdrellez mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kakava- Hıdrellez Şenlikleri dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba, mesajında Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye'de de sevinç ve coşkuyla kutlanan Hıdırellez'in, Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları, baharın gelişini müjdeleyen gün olarak kabul edildiğini belirtti.

Şenliklerin bu yıl da yoğun katılımla ve coşkulu şekilde yapılacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden İba, "Kalabalıkla birlikte Kakava ateşi yakılacak, dilekler nehre atılacak. Bizlerde bu coşkuya ortak olacağız. Hıdırellez kültürü bizlere atalarımızdan miras kaldığı gibi, bizler de bu zaman diliminin önemini bilerek, bu geleneği sürdürüyor ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdırellez bayramının, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.