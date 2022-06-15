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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Milli Eğitim Bakanı Özer'i ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden ve yapılması planlanan yatırımları görüşmek üzere Ankara'ya giden İba, Özer'e ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Bakan Özer ile yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Edirne'de eğitimin daha da gelişmesi adına yürütülen projelerin sürdüğünü aktaran İba, "Edirne'mize, evlatlarımıza, velilerimize müjdemiz var. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Özer'le olan görüşmemizden güzel haberlerle dönüyoruz ilimize. Edirne merkezimizde yapılacak yeni fen lisemiz Edirne'mize, evlatlarımıza, eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Ankara Edirne Güncel Haberler

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