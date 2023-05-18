AK Parti Edirne İl Başkanı İba, köyleri ziyaret etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, köyleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur oylaması için destek istedi.

İba, Milletvekili Fatma Aksal ve milletvekili adayı Tarık Hatipler ile Büyükdöllük, Menekşesofular ve Korucu köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen İba, seçimde destek istedi.

Edirnelilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman büyük bir destek verdiğini belirten İba, "Hemşerilerimizle sohbet ettik, gelecek turda Cumhurbaşkanımızı en yüksek oranla yeniden cumhurun başında görmek için sözleştik. Hemşerilerimizin AK Parti'mize ve Cumhurbaşkanımıza teveccühü çok büyük. 28 Mayıs'ta yine çok büyük destekle bizlerle olacaklar inşallah. Vatandaşımızın bize olan inancı ve güveni ile 28 Mayıs'a doğru koşuyoruz. Hep birlikte 28 Mayıs'ta daha güçlü bir şekilde demokrasi bayramını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.