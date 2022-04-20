AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı - Haberler

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ebeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, ebelik mesleğinin dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden olduğunu belirtti.

Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerin, sağlık hizmet sisteminin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bireyler yetiştirmede vatandaşlara rehberlik eden ebeler sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarından biridir. Ebeler bir insanın hayata geliş anına şahitlik ediyor ve doğum anında anne adayının en büyük destekçisidir.

Ebelerin yalnızca annenin değil, ailenin ve toplumun sağlık danışmanıdır. Anne ve bebek sağlığı hizmetlerinde sağlık teşkilatımızın can damarı konumunda olan ebelerimizin gösterdiği üstün gayret takdire şayandır. Toplumumuzda ebeliğin öneminin büyük ve saygıdeğer olduğu unutulmamalıdır. Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanlığa hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı kutlar, başarılarının devamını dilerim."

AA / Cihan Demirci - Güncel

Ebeler Haftası, Edirne, Güncel, Haberler

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