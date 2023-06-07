AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Muratlı'da kaza geçirdi

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; C.K. sevk ve idaresindeki 22 AZ 022 plakalı otomobile yan yoldan çıkan K.U. yönetimindeki 59 ND 235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 22 AZ 022 plakalı otomobildeki AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Belgin İba'yı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Emniyet Trafik ekipler ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ