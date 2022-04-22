AK Parti Edirne 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilat mensupları toplantısı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Edirne İl Başkanlığında, 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilat mensupları toplantısı gerçekleştirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

İba, ziyaretin ardından düzenlenen toplantıda, güçlü ve büyük ekip olarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Edirne'de kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına hiçbir ayrım gözetmeden tüm hemşehrilerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran İba, "İlçe ilçe, köy köy, mahalle mahalle, hane hane ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ulaşmadık tek bir vatandaşımız kalmayana dek tüm hemşehrilerimizin gönüllerine köprüler kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, 2023 hedeflerine ulaşmak için doğru büyük ve güçlü Türkiye yolunda çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Edirne merkezde 17 mahalle ve 3 ilçede yaklaşık 25 bin vatandaşla iftar sofraları kurduklarını belirten İba, mahalle iftarlarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Kandemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri fikir alışverişinde bulundu.