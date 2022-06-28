AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Yığılca'da inceleme yaptı

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sağanağın etkili olduğu Yığılca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Keşir, kuvvetli yağışın ardından bazı köprülerin zarar gördüğü, köy yollarının ulaşıma kapandığı ve dere yataklarındaki evlerin tahliye edildiği ilçeye geldi.

Milletvekili Keşir, AA muhabirine, bölge genelinde tahribatların yaşandığını anımsatarak, "Kaynaşlı ve Beyköy bölgelerini de inceledik. Yığılca'da ise köprülerin ve köy yollarının ciddi sıkıntılarını gördük. İnşallah şu an için can kaybımız yok. En büyük sevincimiz o." diye konuştu.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam da ilçede can kaybının yaşanmadığını aktararak, yağışların devam edeceğinden belediye olarak önlemleri aldıklarını belirtti.

Teyakkuz halinde beklediklerini dile getiren Çam, "Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Dere yataklarında bulunan evlerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Birçok köyümüzde su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. İlçe merkezinde ise orta ölçekli su baskınları oluştu." ifadesini kullandı.