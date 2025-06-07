AK Parti Düzce İl Teşkilatı bayramlaşma programında buluştu

AK Parti Düzce İl Teşkilatı bayramlaşma programında buluştu
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AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

Ak Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda partililer bayramlaştı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda, AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve yönetimi, geçmiş ve yeni dönem teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Keşir, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de hala çocukların öldüğünü, bu sebeple buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir yapıya kavuştuğunu hatırlatan Keşir, "Bu bayram biliyorsunuz çalışmalarımızı 'Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye' sloganıyla sürdürüyoruz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' çalışmamız, 'Büyük Türkiye' idealimizin en önemli yapı taşlarından birisi. Terör yüzünden binlerce şehit ve gazi verdik, pek çok yatırımı da kaybettik. Türkiye 23 yıldır ayağına vurulan prangalardan tek tek kurtuluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliğiyle inşallah 'Terörsüz Türkiye' ile 'Büyük Türkiye' yolunda hızla ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili Öztürk de Gazze'de hala mazlumların kanının akmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İnşallah önümüzdeki bayramda oradaki kardeşlerimizin de bayram kutladığını görelim." dedi.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu belirten Şengüloğlu ise "Rabbim, bu güzel günde yaptığımız ibadetleri kabul eder inşallah. Hepimizin bayramı mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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