AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti - Haberler

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AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti

AA - Ömer Ürer - Güncel
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AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk'un, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ak Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk'un, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ak Parti Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Asuk'un istifasının AK Parti Genel Merkezine sunulduğu belirtildi.

Asuk da yazılı açıklamasında, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına geldiği günden beri gerek teşkilatın sorumluluklarını gerekse Düzcelilerle olması gereken gönül bağını daha üst seviyelere getirmek için kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin gayretle çalıştığını kaydetti.

İl Başkanı Mustafa Keskin ve yönetiminin desteği, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce adına yaptıkları her faaliyetle şahsına ve yönetimine verdiği güçle büyük mesafe aldıklarını vurgulayan Asuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 hedefine ilerlerken hem iş hayatım hem ailem hem de Kadın Kolları Başkanlığında beklenen yüksek performansı göstermem mümkün görünmüyorken görevi layığıyla yapma adına şu andan itibaren yürütmekte olduğum Düzce Kadın Kolları Başkanlığından ayrılıyorum. Bir AK Parti neferi olarak dün olduğu gibi bugün de ülkem, Genel Başkanım Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partim için çalışmalara aynı ruhla aynı azimle devam edeceğim."

AA / Ömer Ürer - Güncel

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