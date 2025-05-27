AK Parti Düzce İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Düzce İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Düzce İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Düzce İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Düzce İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli, Cedidiye Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin, yalnızca bir müdahale değil, aynı zamanda vesayet sisteminin doğuşu olduğunu belirtti.

Veli, on yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetlerin darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Milletin iradesi yok sayıldı. Maalesef takip eden yıllarda ülkemiz bu vesayet düzeninin yarattığı darbelerle sürekli geriletilmiştir. Milletin onayıyla iş başına gelen her iktidar, karşısında bu antidemokratik düzeni bulmuştur. Ancak bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir."

Ak Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini ve sonuna kadar mücadele verdiklerini vurgulayan Veli, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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