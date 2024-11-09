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AK Parti Dörtyol İlçe Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Dörtyol İlçe Kongresi Gerçekleşti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Tek aday olan Mithat Açıcı, yeniden ilçe başkanı seçildi ve Dörtyol için çok çalışacaklarını belirtti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'ndaki salonda düzenlenen kongrede tek aday Mithat Açıcı, yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Açıcı yaptığı konuşmada, Dörtyol için çok çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Abdulkadir Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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