AK Parti Diyarbakır Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Beşe, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın ortak meselesi olduğunu ve bu nedenle mücadelelerinin evrensel olduğunu söyledi.

Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik her türlü saldırıyı lanetlediklerini ifade eden Beşe, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz. AK Parti Kadın Kolları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlarla birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene kadar, bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, 25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz ve tüm kadınlara 'yalnız değilsiniz' diyoruz."