AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binası bahçesinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları ile çok sayıda partili katıldı.

Milletvekili Eker, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatı olarak gecelerini gündüzlerine katarak 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti grubunun en güçlü iktidarını temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

"Bu Diyarbakır, Türkiye, Ortadoğu ve tüm İslam alemi için önemlidir. Biz adı barış olan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği misyon, dünya tasavvuru insanlığa selamet, huzur ve barış getirmek içindir. Bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı ve cumhurbaşkanı yapacak." diyen Eker, seçimlere hep birlikte samimiyetle çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından milletvekilleri ve partililer bayramlaştı.