AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından üye sayısındaki artışa ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, partinin üye sayısının 150 bine ulaştığını ve bu artışın partinin milletle kurduğu güven bağının bir yansıması olduğunu belirtti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler, kentte üye sayılarının 150 bin olduğunu belirtti.

İler, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde kentte partilerinin üye sayısının 138 bin 429 olduğunu, bir yıl içerisinde 11 bin 571 üye artışı ile bu sayının 150 bine ulaştığını söyledi.

Bu artışın yalnızca rakamsal bir büyüme olmadığını, milletin partiye olan güveninin ve güçlü bağının açık bir göstergesi olduğunu belirten İler, şöyle konuştu:

"Diyarbakır teşkilatı olarak elde ettiğimiz bu başarı, Türkiye genelinde yakalanan rekor üye artışının da önemli bir parçasıdır. Sahaya dayalı ve milletle iç içe yürütülen siyaset anlayışımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı tesadüf değildir. İl ve ilçe teşkilatlarımızın özverili çalışmaları, ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle ve köy buluşmaları ile kadın ve gençlik kollarımızın aktif faaliyetlerinin sonucudur."

Üye kazanımını yalnızca sayısal bir mesele olarak görmediklerini ifade eden İler, süreci gönüllülük, aidiyet ve karşılıklı güven temelinde yürüttüklerini belirtti.

İler, "Kapısını çaldığımız her vatandaşımıza kulak verdik, taleplerini dinledik ve gönüllerine dokunmaya gayret ettik. Ulaştığımız bu nokta, partimizin milletle kurduğu güçlü bağın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının bir sonucudur. İlçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve sahada emek veren tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
