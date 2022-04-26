AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle iftarda buluştu

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, kentte görev yapan gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan Aydın, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Park olaylarına yönelik yargılandığı davada "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına gösterilen tepkileri eleştirdi.

Türkiye'nin yakın tarihini çok yakından ilgilendiren bir yargılama dosyası ile karşılaştıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Gezi davasında başta Osman Kavala olmak üzere bütün vandallığın mimarı olduğuna kanaat getirilen sanıklara mahkemece cezalar verildi. Yerel mahkeme kararıyla bu şahısların terör dolu sokak eylemlerini finanse eden, organize eden, bu işin içerisinde yer alan baş aktörler olarak yer aldıklarına bir yerel mahkemenin hükmü tesis edilmiş oldu. Bunun üzerinden maalesef hiç görmek istemediğimiz ve Türkiye demokrasisinin umarız bir daha şahit olmayacağı derecede alçakça bir saldırı furyası gerçekleşti."

Bunları şiddetle kınadıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

*Böyle bir dil, üslup ve yaklaşımını, Türkiye'de yüzde 52 halkın oyuyla seçilmiş meşru bir Cumhurbaşkanına bu şekilde bir tehdit dilinin kullanılmasını reddediyoruz. Bunu kesinlikle en üst düzeyden kınıyoruz. Bu insanlar milletvekilliği dokunulmazlığı zırhı arkasına saklanarak bu eylemlerini gerçekleştiriyorlar."

Aydın, ramazan ayı boyunca teşkilatlarıyla il ve ilçelerde çeşitli programlar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.