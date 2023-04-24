AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, 14 Mayıs'taki seçimlerle ilgili konuştu Açıklaması

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin, seçmenden, seçimde tercihlerini huzurdan yana kullanmalarını istedi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinde gazetecilerle bir araya gelen Aydın, AK Parti teşkilatlarının seçime tam anlamıyla hazır durumda olduğunu anlattı.

Bu seçimin kendileri için tarihin en önemli seçimi olduğunu söyleyen Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimini kimsenin beklemediği kadar ve bugüne kadarki Cumhurbaşkanının seçilmiş olduğu oy oranının çok daha ötesinde bir oy oranıyla sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

"Diyarbakırlı hemşerilerimiz sandığa gittikleri zaman bugüne kadar çocuklarının ellerine molotof vermeye çalışanlarla çocuklarının ellerine tablet bilgisayar vermeye çalışanlar arasında da bir tercihte bulunacaklardır." diyen Aydın, şunları konuştu:

"Diyarbakırlı hemşerilerimiz, seçim günü sandığa giderken yapılmaya çalışılan barajlardaki şantiyeleri yakıp işçileri kaçırıp, katleden bu şehirdeki yatırımları engellemeye çalışanlarla, Diyarbakır'da 400 tane fabrika açıp, organize sanayi bölgesiyle donatmaya çalışanlar arasında da bir tercihte bulunacaktır. Diyarbakırlı hemşerilerimiz sandığa gittikleri zaman Kürt gençlerini Sur'da hendeklere, çukurlara gömmeye çalışan zihniyetle o gençleri yaşatmaya çalışan festivallerle, milli maçlarla buluşturmaya çalışanlar arasında da bir tercihte bulunacaktır. Huzur ile kaos arasında bir tercihte bulunacaklardır. Lütfen tercihimizi huzurdan yana kullanalım. Diyarbakır'ı eski günlerine, yıkım günlerine, kaos günlerine, kan ve gözyaşı günlerine, bombalarla ve patlamalarla anılan bir şehre yeniden çevirmek isteyenlere fırsat vermeyelim."

Toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve İl Gençlik Kolları Başkanı ve aynı zamanda AK Parti milletvekili adayı Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu da katıldı.