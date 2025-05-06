AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısından Önemli Açıklamalar

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Zafer Sırakaya, İç Anadolu Bölge milletvekilleri toplantısının ilk oturumunu tamamladıklarını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'nin dış politikası hakkında istişarelerde bulunduklarını duyurdu.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İç Anadolu Bölge milletvekilleri toplantısının ilk oturumunun tamamlandığını bildirdi.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılımıyla AK Parti Genel Merkez'inde gerçekleşen Bölge Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantılarında, Türkiye'nin dış politikadaki önceliklerinin, bölgesel gelişmelerin ve küresel diplomatik adımların ele alındığını belirtti.

Toplantılarda milletvekillerinin sahadaki diplomatik süreçler hakkında bilgilendirildiğini aktaran Sırakaya, milletvekillerinin sorularının Dışişleri Bakanı Fidan tarafından yanıtlandığını ifade etti.

Zafer Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bölge milletvekilleriyle istişare sürecinin ikinci turuna önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Milletvekililerimizin sahada karşılaştığı tüm soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Ala başkanlığında gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza katılım sağlayan tüm milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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