AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: Türkiye ile Azerbaycan'ın Kardeşliği Bölgenin İstikrarı İçin Önemli

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu belirterek, her zaman Azerbaycan'ın yanında olacaklarını söyledi.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğinin bölgenin istikrarı için önemli olduğunu belirterek, "Biz her zaman, her şekilde Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sırakaya, Batı Azerbaycan Topluluğunun yarın düzenleyeceği uluslararası konferans öncesi, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan'ın Milli Lideri Haydar Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan'ın "bir millet iki devlet" olgusu içiresinde hareket etmesinin temel taşlarını oluşturduğunu belirten Sırakaya, Türkiye ile Azerbaycan'ın dünyada benzeri olmayan bir ilişki düzeyine sahip olduğunu ifade etti.

Sırakaya, "Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz kederi kederimizdir'. İşbirliğimiz sadece iki devletin arasındaki işbirliği değil aynı zamanda Türk dünyasının daha yoğun şekilde bir araya gelmesi daha işlevsel olması ve kardeşlik hukukunun da daha yoğun şekilde gelişmesi anlamında da son derece kıymetlidir." dedi.

Azerbaycan devletine ve halkına, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonraki destekleri için teşekkür eden Sırakaya, "Kardeşliğimiz sadece ülkelerimiz arasında olan bir kardeşlik değil aynı zamanda bölgede kalıcı barışın temini noktasında da önem teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde işgal altındaki toprakların vatan savaşıyla kurtarıldığını hatırlatan Sırakaya, Şuşa Beyannamesiyle Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkisinin stratejik noktaya taşındığını vurguladı.

KKTC'de iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi'nin imzaladığı mutabakat zaptının Türk dünyası için de büyük bir anlam ifade ettiğini kaydeden Sırakaya, "Biz her zaman, her şekilde Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YAP Genel Başkan Yardımcısı Budagov, vatan savaşından sonraki YAP kurultayında uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi hedefi konulduğunu belirterek, bu kapsamda YAP'ın ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığına işaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak tarih, dil, din ve kültüre sahip olduğunu vurgulayan Budagov, "Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) lokomotif gücü olan Türkiye ile Azerbaycan'dır ve bu teşkilat kapsamında da ilişkilerin güçlendirilmesine partiler olarak desteğimizi vermekteyiz." dedi.

Türk devletleri arasındaki sıkı ilişkilere Avrupa'da yaşayan Türkleri de dahil etmeye çalıştıklarını bildiren Budagov, "AK Parti ile YAP liderliğindeki Türk devletleriyle Avrupa'da yaşayan Türklerin teşkilatlandığı partiler arasında ilişkilerin daha sıkılaşmasını ve işbirliğini artırmayı başaracağız." şeklinde konuştu.

Budagov, bu işbirlikleri sayesinde özellikle gençlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu söyledi.