AK Parti'den YKS Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Açıklanan YKS sonuçları tüm gençlerimiz için hayırlı olsun. Hepsine mutlu ve başarı dolu bir gelecek diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sevgili gençler, bugün açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının her biriniz için yeni ve başarıyla dolu kapıları aralamasını diliyorum. Yolunuz açık olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "YKS sonuçları tüm genç kardeşlerimize hayırlı olsun. Emeklerinizin karşılığını almanızı gönülden diliyorum. Gençliğin şehri güzel İzmir'imizi tercihlerinize mutlaka ekleyin." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, YKS sonuçlarının tüm gençler için umut dolu bir başlangıç olmasını temenni etti. Acar, "Tercih sürecinde gönlünüzden geçen hedeflere ulaşmanızı, üniversite hayatınız boyunca da ilimle, gayretle ve başarıyla dolu bir yolculuk yaşamanızı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da mesajında, bugün açıklanan YKS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını dilediğini, tüm gençlere umut dolu, başarılı ve güzel bir gelecek temennisinde bulunduğunu belirtti.