AK PARTİ'DEN YENİ REKLAM FİLMİ: BERBER ÖNEMLİ

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Berber Önemli' başlığıyla yeni bir reklam filmi hazırladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de reklam filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan reklam filminin içeriği ile alakalı şu bilgilere yer verildi:

"Berber Önemli' yazısıyla paylaşılan reklam filminde bir genç traş olmak için berber koltuğuna oturuyor. Her biri elinde birbirinden ayrı tarak ve makasla 7 ayrı berber geliyor. Her berber, kendi tarzında traş yapmaya kalkınca ortaya çarpık, dağınık bir saç traşı çıkıyor. Aynaya bakınca ne hale geldiğini gören genç, başına gelen korkunç şeyden ötürü yaptığı tercihinden oldukça pişman olduğunu yansıtıyor. Diğer senaryoda ise aynı genç; tanıdığı, bildiği, yılların ustası berbere gidiyor. Koltuğa oturuyor ve işi bilen ustaya, emin ellere kendini emanet ediyor. Traş sonunda ise güzel, tertipli, bakımlı, istediği gibi traş olmanın gönül rahatlığına eriyor.?