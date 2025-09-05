AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Toplantısı

Ak Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla pazar günü "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısının gerçekleştirileceğini söyledi.

Sevgilioğlu, düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin milletin hizmetkarı olduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sevgilioğlu, "7 Eylül'de Güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında çıktığımız bir etkinliğimiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan Bakanımızı ağırlayacağız. Onun önderliğinde ve riyasetinde yaptığımız sabahki toplantılarımızdan sonra da ilçelerimize ülkemizin diğer illerinden gelen misafir olacak milletvekillerimiz var." dedi.