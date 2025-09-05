Haberler

AK Parti'den 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Toplantısı
AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla pazar günü 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı. Sevgilioğlu, etkinlikte milletvekillerinin de yer alacağını belirtti.

Sevgilioğlu, düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin milletin hizmetkarı olduğunu söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sevgilioğlu, "7 Eylül'de Güçlü Türkiye, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında çıktığımız bir etkinliğimiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan Bakanımızı ağırlayacağız. Onun önderliğinde ve riyasetinde yaptığımız sabahki toplantılarımızdan sonra da ilçelerimize ülkemizin diğer illerinden gelen misafir olacak milletvekillerimiz var." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
