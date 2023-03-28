Ak Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Aday adayı olan Abdurahman Eyyüpoğlu, resmi müracaatını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Aday adayı olan Abdurahman Eyyüpoğlu, Ak Parti Genel merkezde resmi müracaatını yaptı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti'denŞanlıurfa Milletvekili Aday adayı olan Abdurahman Eyyüpoğlu, Ak Parti Genel merkezde resmi müracaatını yaptı.

EYYÜPOĞLU: AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞIMI AÇIKLIYORUM

Abdurahman Eyyüpoğlu, Türkiye yüzyılı idealine katkı sunmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol ve dava arkadaşı olmak üzere milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Eyyüpoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı idealine katkı sunmak Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşı ve dava arkadaşı olmak için buradayım. Ak Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza ve tüm kadrolarına inanıyorum, güveniyorum ve AK Parti Milletvekili Aday Adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Öte yandan açıklamalarına devam eden Eyyüpoğlu, "Aday adaylığımız ülkemize, Şanlıurfamıza hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.