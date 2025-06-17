AK Parti'den Özgür Özel'e Sert Tepki

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisi grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt vererek, Özel'in tavrını eleştirdi ve tehditte bulunduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel'in şımarık ve hafif tavrı Türk siyasetini zehirliyor. Kalkıp bize 'biriniz bile kalmaz' diyerek kendince tehditte bulunuyor. Ekrem İmamoğlu da kamu görevlilerinin çocuklarına kadar benzer tehditte bulunuyordu." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

İnan, şunları kaydetti:

" Özgür Özel'in şımarık ve hafif tavrı Türk siyasetini zehirliyor. Kalkıp bize 'biriniz bile kalmaz' diyerek kendince tehditte bulunuyor. Ekrem İmamoğlu da kamu görevlilerinin çocuklarına kadar benzer tehditte bulunuyordu. Özgür Özel cirmin kadar yer yakarsın. Çiftliğe çevirdiğiniz CHP ile Türkiye'yi karıştırmayın. Haddinizi bilin."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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