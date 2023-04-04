AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Turgay Akyüz'e STK'lardan destek

İş İnsanı Turgay Akyüz, AK Parti Mersin Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı. 45 yıldan bu yana Mersin'de yaşayan, aslen Diyarbakırlı olan Akyüz'e toplumun her kesiminden ciddi destek geldi.

AKYÜZ'E STK'LARDAN DESTEK

Mersin'deki STK'lar iyi bir sırada aday gösterilirse Akyüz'e destek vereceklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akyüz', "Aslen Diyarbakırlı olmama rağmen Mersin'de yıllardır yaşayan biri olarak Mersin'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hizmet ederek Mersin'in sorunlarını bilen biri olarak Mersin'den milletvekili adayı oldum. Dostlarımızın teşviki üzerine aday adayı oldum. Ankara'dan icabet alır isem Mersin ve Mersinlinin sorunlarını çözmek adına seçilirsem hizmet etmeye talibim. Beni her konuda destekleyen (STK)temsilcilerine buraya kadar gelip destekledikleri için teşekkür ederim."