AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik sosyal medya paylaşımlarını kınadı ve nefret siyaseti ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Çelik, hukuki işlem başlatacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e partinin içten selamlarını ileten Çelik, şunları kaydetti:

"Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İYİ Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
