AK Parti'den Kurban Bayramı İçin Özel Video Kutlaması

AK Parti, Kurban Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama videosu hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabından "İnançla kurduk bu kardeşliği, sabırla, şükürle taşıdık omuz omuza. Meydanlarda ses, dualarda yürek verdik. Gönlümüz bir, niyetimiz bir" mesajıyla video paylaşıldı.

İstanbul'un simge camilerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Çamlıca Camisi ile ibadet eden vatandaşların görüntülerinin bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. ya çağır şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir." ifadeleri yer aldı.