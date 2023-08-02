AK Parti'den "İstanbul'un Kaybolan Yılları"  toplantısı

"İSTANBUL'un Kaybolan Yılları" başlıklı toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sayın İmamoğlu İBB'yi 4 yıl içerisinde adeta servis dışı haline getirmiştir. İstanbullular aksayan ulaşımdan artık yorulmuştur. Sinek istilalarından, partizan yönetimlerden İstanbullular yorulmuştur" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıllık Başkanlık döneminin değerlendirildiği 'İstanbul'un Kaybolan Yılları' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu konuşma gerçekleştirdi. Kabaktepe'nin açılış konuşması gerçekleştirdiği toplantı, Göksu'nun görsel, belge ve verilerle hazırlanan sunum ve konuşmasıyla devam etti.

"SÖYLEYECEK SÖZÜ VE YAPACAK İŞİ KALDI MI BİLMİYORUM"

"ADAY OLSA DA OLMASA DA İSTANBUL'UN GELECEĞİNDE OLMAYACAĞINI İFADE ETMEK İSTİYORUM"

ESER VE HİZMET SİYASETİ 'LEVAZIM TÜNELİ'Nİ KAPATMAK DEĞİL

"SAYIN İMAMOĞLU İBB'Yİ 4 YIL İÇERİSİNDE ADETA SERVİS DIŞI HALİNE GETİRMİŞTİR"

İSTANBUL HALKI İBB'YE SEÇİMDE BİR TASDİKNAME GÖSTERMEK İSTEYECEKTİR

Sunumu sırasında konuşan Tevfik Göksu, "İstanbul halkı, İBB'ye önce seçimde bir tasdikname göstermek isteyecektir. Onun için İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı halka hesap vermeden kaçmanın hayallerini kurmak yerine İstanbul'da halka nasıl hesap vereceğinin hesabını yapsa daha iyi olur diye düşünüyorum. İstanbul'da şu değişti dediğiniz, değişen bir şey var mı? Eğer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu andaki bütün broşürlerinden, bütün kaynaklarından AK Parti'nin hazır bıraktıklarını çekip alırsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi üç cümle kalır. Süt dağıttım. Kreş yaptım. Musluk açtım. Bundan ibaret kalır" dedi.