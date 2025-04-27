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AK Parti'den İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması

AK Parti'den İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Büyükgümüş, Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantılar yaparken kameraları kapattığını ve sinyal kesici taşıdığını öne sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Derdi belediyeyi yönetmek olanlar ne kamera karartır ne de yanında sinyal kesici taşır. Şimdi herkesin sorması gereken soru şu, neyi sakladınız, kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?" ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, İBB'ye yönelik soruşturmada yeni ulaşılan kamera görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

" Ekrem İmamoğlu, bir otel salonunda gizli toplantılar yapıyor. Toplantı başlamadan, korumaları güvenlik kameralarını bantla kapatıyor, iki koca valiz salona taşınıyor. 16 milyon İstanbullunun verisini yabancı şirketlere peşkeş çekenler, kameralara bant çekmeyi 'kişisel verilerin korunması' diye açıklıyor. Sinyal kesici taşımayı ise utanmadan 'terör tehdidi' bahanesiyle savunuyorlar. Madem korkunuz terördendi, neden şeffaflığı artırmak yerine kayıtları kararttınız? Cevabı basit, terörden değil yakalanmaktan korktunuz. Şu çok net, derdi belediyeyi yönetmek olanlar ne kamera karartır ne de yanında sinyal kesici taşır. Şimdi herkesin sorması gereken soru şu, neyi sakladınız, kapalı kapılar ardında neyin pazarlığını yaptınız?"

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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