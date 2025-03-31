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AK Parti'den Hucend Beyannamesi'ne Destek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde imzalanan Hucend Beyannamesi'ni memnuniyetle karşıladı. Zorlu, bu zirvenin bölgesel istikrar ve Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği için önem taşıdığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde imzalanan "Hucend Beyannamesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tacikistan'ın Hucend kentinde düzenlenen Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nde sınır hattı konusunda imzalanan "Hucend Beyannamesi"ni memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türk Dünyası Yüzyılı hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerini bildiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki anlaşmanın ardından yaşanan bu tarihi zirve, gerek bölgesel istikrarın sağlanması, gerekse Türk Devletler Teşkilatı'nın iş birliği alanına yapacağı olumlu katkılar sebebiyle büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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