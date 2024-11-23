AK Parti'den 'Etki Ajanlığı' Teklifine Yorum

(ANKARA) - "Etki ajanlığı" olarak bilinen kanun teklifi hakkında konuşan Ak Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, "Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler" ifadelerini kullandı.

KRT TV'de Sinan Onuş'a konuk olan AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Etki ajanlığı" kanun teklifi sorusuna Güler şu cevabı verdi:

"Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Eksik gördüğünüz nedir? Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler. Komik olan bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bu kanun metni çıkarsa gazeteci ajan, öğretmen ajan, akademisyen ajan, muhalefet ajan olacak' diye bir iddiada bulundu. Bizim kanun teklifimiz ellerinde. O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen, dedik maaalesef muhalefetin hiçbir önerisi hiçbir eleştirisi yok."

"Genel af ve Anayasada Anadil gündemimizde yok"

"Genel af ve Anayasa'da anadil konularına değinen Güler, "Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok. Yeni Anayasa'nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak" dedi.