Üye Girişi
Haberler

AK Parti'den 'Etki Ajanlığı' Teklifine Yorum

AK Parti'den 'Etki Ajanlığı' Teklifine Yorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, muhalefete etki ajanlığı kanun teklifi hakkında konuşarak, Türk Ceza Kanunu'nun 326. maddesi üzerine önerilerde bulunmalarını istedi. Güler, muhalefetin teklife dair hiçbir öneride bulunmadığını belirtti.

(ANKARA) - "Etki ajanlığı" olarak bilinen kanun teklifi hakkında konuşan Ak Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, "Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler" ifadelerini kullandı.

KRT TV'de Sinan Onuş'a konuk olan AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Etki ajanlığı"  kanun teklifi sorusuna Güler şu cevabı verdi:

"Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Eksik gördüğünüz nedir? Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler. Komik olan bu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 'Bu kanun metni çıkarsa gazeteci ajan, öğretmen ajan, akademisyen ajan, muhalefet ajan olacak' diye bir iddiada bulundu. Bizim kanun teklifimiz ellerinde. O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen, dedik maaalesef muhalefetin hiçbir önerisi hiçbir eleştirisi yok."

"Genel af ve Anayasada Anadil  gündemimizde yok"

"Genel af ve Anayasa'da anadil konularına değinen Güler, "Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok.  Yeni Anayasa'nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir

Batı, topyekun Putin'e savaş açıyor! Bir ülke daha Ukrayna'ya izin verdi

 20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024 24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.