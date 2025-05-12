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AK Parti'den Eğitim Seferberliği: Teşkilat Akademisi Başlıyor

AK Parti'den Eğitim Seferberliği: Teşkilat Akademisi Başlıyor
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AK Parti, teşkilat yapısını güçlendirmek için kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıyor. 13-15 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' ile yaklaşık 300 bin teşkilat mensubuna eğitim verilecek.

Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat yapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatıyor.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" lansmanıyla yaklaşık 300 bin teşkilat mensubunu kapsayan yeni dönem eğitim süreci resmen başlayacak.

"Bu Senin Hikayen" temasıyla şekillenen program, bireysel katkı ve liderlik potansiyelini merkeze alıyor. Eğitimlerde yalnızca görev tanımlarına değil, siyasal iletişim, medya okuryazarlığı, dijital siyaset ve kriz yönetimi gibi başlıklara da yer verilecek.

Süreç, AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) koordinasyonunda yürütülecek. Teşkilat Akademisinin yanı sıra Akademi Genç, Akademi Kadın, Yerel Yönetimler Akademisi ve Medya Akademisi gibi programlarla kurumsal yapı oluşturulurken, her yıl düzenlenecek Siyaset Akademisi Uluslararası Forumu ile eğitimlere entelektüel ve küresel bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerle, sahadaki teşkilat mensuplarının donanımı artırılarak siyasi etkinliğin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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