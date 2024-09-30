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AK Parti Eflani Teşkilatı 'Vefa' Programı Düzenledi

AK Parti Eflani Teşkilatı 'Vefa' Programı Düzenledi
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AK Parti Eflani Teşkilatı, Şehit Barış Efe Parkı'nda düzenlediği 'vefa' programında teşkilatın geçmişine ve emeğine vurgu yaptı. İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, geçmişe saygı göstererek birliğin önemine dikkat çekti. Programa Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın ve diğer yerel liderler de katıldı.

Ak Parti Eflani Teşkilatı tarafından "vefa" programı düzenlendi.

Şehit Barış Efe Parkı'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, teşkilatın kurucu başkanı ve yönetimi ile çeşitli kademelerinde görev yapanların isimlerini okuyarak her birine emekleri için teşekkür etti.

"Tarihine, geçmişine, ecdadına, davasına, memleketine, gelenek ve göreneklerine, kendisine yapılan iyiliklere vefası olmayanın sefası da olmaz." diyen Ersoy, "Memleketimize hizmet etmek için elimizden geldiği kadarıyla gayret, heyecan ve samimiyetle uyumlu, tempolu çalışmalar içinde olacağız. Sen ben kavgasından, bölgecilikten, birbirimizi yıpratmaktan uzak duracağız. Sadece el değil, dil ve gönül birliği içinde atalarımızdan gördüğümüz edep görgü neyse ona layık şekilde gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, AK Parti Eflani Kadın Kolları Başkanı Behiye Safran, MHP Eflani İlçe Başkanı Fatih Safran, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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