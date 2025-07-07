AK Parti'den Bursa'daki Toplu Ulaşım Zammına Tepki

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bugün itibariyle toplu ulaşım tarifelerine yansıyan yüzde 35 zam oranı hakkında açıklamada bulundu.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Bozbey'in Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildiği tarihte toplu ulaşım fiyatının 12 lira olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 5 ayda bir toplu ulaşıma zam yapıldığını vurgulayan Gürkan, "Önce 1 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 70, ardından 1 Şubat 2025 tarihinde yüzde 30 ve nihayetinde bugün 7 Temmuz 2025'te de yüzde 35 oranında toplu ulaşım tarifelerine zam yapıldı. 15 aylık görev süresinde Mustafa Bozbey, 12 liradan, 35 liraya yükselterek toplu ulaşıma yaklaşık yüzde 300'e yakın oranda zam yaptı. Bu fahiş zam oranı ne maliyetlerle ne de enflasyon rakamlarıyla izah edilebilir." ifadesini kullandı.

Gürkan, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) çalışanlarına yüzde 30 zam yapılırken, toplu ulaşım tarifelerine gelen yüzde 35 zammın kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mustafa Bozbey, kentin öncelikli gündem maddelerinden biri olan trafik konusunda kalıcı ve uzun vadeli bir çözüm üretemediği gibi geçen zaman diliminde toplu ulaşım tarifesine yaptığı yüksek orandaki zamla birlikte hem trafik sorunun derinleşmesine hem de kentsel hareketliliğin yavaşlamasına neden olmuştur. Bursa ve Bursalılar, hayatı kolaylaştıramayan bu iş bilmez yönetim tarzını hak etmemektedir."