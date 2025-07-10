AK Parti'den, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümünü kutladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümünü kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden görüntüler yer aldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Allah'ın izniyle Ayasofya'nın kubbelerinden Kur'an sesi, minarelerinden ezan sesi hiçbir zaman eksilmeyecek. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar, elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin bu mukaddes emanete layıkıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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