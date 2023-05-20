AK Parti'den Ankara dışında ikamet eden seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için Ankara'da yaşayan ancak ikamet kaydı farklı şehirde bulunan seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını duyurdu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu için Ankara'da yaşayan ancak ikamet kaydı farklı şehirde bulunan seçmenlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını duyurdu.

Özcan, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu dolayısıyla Ankara İl Başkanlığı'nın seçmene yönelik hizmetine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da yaşayan seçmenleri oy kullanmaya davet eden Özcan, "28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecek önemli bir seçimdir. Bu seçimde de her bir vatandaşımızı sandığa ve oyunu kullanmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, "Oy namustur. Bu yüzden başkentimizde yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan özellikle depremzede vatandaşlarımız, ikamet ettikleri ilçe başkanlıklarımıza başvurdukları takdirde ücretsiz gidiş-dönüş imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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